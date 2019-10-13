حثت بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في أفغانستان "يوناما"، اليوم، الحكومة الأفغانية والسلطات الانتخابية على حماية واستكمال العملية الانتخابية في البلاد، وذكرت البعثة في بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية أن المواطنين واجهوا التهديدات الأمنية وأدلوا بأصواتهم من أجل مستقبل أفضل للبلاد، مشيرة إلى أنه على كل السلطات والأحزاب السياسية إظهار التزامها باستكمال العملية الانتخابية وحمايتها، خاصة فيما يتعلق بإعلان النتائج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وكانت هذه الانتخابات هي الأولي التي تديرها السلطات الأفغانية بالكامل منذ عام 2001 وتعد نقلة مهمة للبلاد، وقد أجريت الانتخابات الرئاسية في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ولم يتم بعد الإعلان عن النتائج رسميا، وشهدت الدورة الأولى من الانتخابات نسبة مشاركة ضئيلة (نحو 27%) هي الأدنى في التاريخ الانتخابي لأفغانستان.

وكان معسكر عبدالله عبدالله الخصم الأبرز للرئيس الأفغاني أشرف غني في الانتخابات الرئاسية، اتهم أمس السبت مسؤولين في اللجنة الانتخابية والرئاسة بارتكاب "تزوير منهجي" في عملية فرز الأصوات، وأكد أسد الله سعداتي المرشح لنيابة الرئاسة على لائحة عبدالله في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 سبتمبر الماضي، في مؤتمر صحفي أن "أوساطاً في اللجنة الانتخابية وفي القصر(الرئاسي)، ينظمون عملية تزوير منهجية". لكنه لم يقدم أدلة بشأن هذه الاتهامات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".