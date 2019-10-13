كشف مصدر أمني تفاصيل محاولة انتحار طالبة جامعية ألقت نفسها من الطابق الرابع في منطقة الجمالية.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن الواقعة لا توجد بها شبهة جنائية، وأن الضحية ألقت نفسها بعد نشوب مشاجرة مع أفراد أسرتها من شرفة الشقة، وتم نقلها إلى مستشفى الحسين الجامعي.

وأشار المصدر إلى أن الفتاة تشاجرت مع أسرتها بسبب خلافات عائلية، وعلى إثرها حاولت الانتحار، وحرر محضر وأخطر اللواء نبيل سليم مدير إدارة المباحث العاصمة النيابة العامة لتولي التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من المستشفى العام يفيد بوصول طالبة جامعية في العقد الثاني من العمر مصابة بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وتبين من التحريات أن الفتاة ألقت بنفسها من الطابق الرابع بمنزل أسرتها، وتم نقلها إلى المستشفى بمعرفة الأهالي وأقاربها، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.