عثرت أجهزة الأمن في الجيزة على جثة سائق توك توك مقتول وملقاة في الشارع بمنطقة بولاق الدكرور، وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أنّ الجثة لسائق مصابة بـ5 طعنات في الظهر، وتبيّن من خلال الفحص الذي جرى بمعرفة فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ الواقعة بدأت بورود بلاغ من أهالي منطقة بولاق الدكرور، لشرطة النجدة بالعثور على جثة لشاب غارقا في دمائه.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد أيمن السكوري معاون المباحث، إلى مكان الواقعة، بصحبة النيابة العامة، وناظرت النيابة جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان اسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وبدأ فريق البحث فحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان العثور على الجثة، لبيان ما إذا التقطت صورا للجريمة من عدمه، ورجحت التحريات أنّ الجريمة بدافع السرقة، وأنّ الجناة قتلوا الضحية واستولوا على التوك توك الذي يعمل عليه.