قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات والجرائم السيبرانية، إن القوات المسلحة المصرية هي مصنع للرجال وعرين للأبطال.

وأضاف "الجندي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الحروب الحالية تتطور حتى دخلت في طور حروب الجيل الرابع، والتي لا يلزمها القتال بشكل متماثل "جيش يحارب جيش"، موضحا أن هناك عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشاركون في منشورات ضد الدولة دون التدقيق في محتواها: "محدش بيدقق في المعلومات قبل نشرها".

وأكد خبير أمن المعلومات، أن التكنولوجيا هي سلاح ذو حدين؛ وهناك عدد كبير من المواطنين لم يتعلموا كيفية استخدامها، وهو ما يستلزم مزيدا من الوعي من قبلهم قبيل المشاركة في تداول الأخبار الهدامة، مشيرا إلى أن حروب الجيل الرابع تعتمد على بث الشائعات والأكاذيب ويتناولها العامة دون تدقيق بالمحتوى.