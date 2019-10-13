قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن النظام التركي يحاول السيطرة على إرهابيي التنظيم الإرهابي "داعش"، الموجودين تحت سيطرة القوات الكردية في شمال سوريا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن النظام التركي سيحاول استغلال إرهابيي التنظيم وإرسالهم إلى ليبيا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يفرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "الدواعش" المسجونين.

وتابع: "مشروع أردوغان ومشروع داعش قريبان من بعضهما، وهو إقامة الخلافة، ومن ثم فإن أردوغان استغل داعش في حرب الأكراد، وعندما سيطروا على ضريح سليمان شاه التركي في سوريا، دخل القنصل التركي بسهولة وزاره".

وأوضح، أن النظام التركي يوفر الحماية والإقامة لمقاتلي تنظيم داعش بشرط شن الحرب على الأكراد، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي حاول إرسال مقاتلي التنظيم إلى سيناء بعد هزيمتهم في عين العرب من المقاتلين الأكراد.