أعرب المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد عن شكره للشعب التونسي، قائلا "فتحتم صفحة جديدة في التاريخ وقمتم اليوم بثورة بمفهوم جديد في إطار الدستور"، مؤكدا في كلمة ألقاها مساء اليوم أمام أنصاره بعدما كشفت نتائج استطلاعات الرأي فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أن الدولة ستستمر بقوانينها وتعهداتها الدولية، قائلا: "ليطمئن الجميع أننا نعي ما نقول لأننا نعرف حجم المسؤولية وما معنى الدولة التي يجب أن تستمر بقوانينها وكل تشريعاتها وتونس ستعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية".

وشكر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي أعلن فوزه بالرئاسة اليوم الأحد وفقا لاستطلاعي رأي، الشباب الذي "فتح صفحة جديدة في التاريخ"، في أول تصريح صحفي له إثر إعلان نتائج الاستطلاعات، وأضاف سعيد: "سأحمل الأمانة الشعب يريد"، وهو الشعار الذي رفعه التونسيون خلال الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي في العام 2011.

وأكد سعيّد "أحترم كل من اختار بكل حرية انتهى عهد الوصاية وسندخل مرحلة جديدة في التاريخ"، مضيفا: "قدمتم درسا للعالم وأبهرتم العالم، أشكركم من أعماق الأعماق"، مضيفا "نحن في حاجة لتجديد الثقة بين الحاكم والمحكومين"، موضحا أن القضية الفلسطينية ستكون ضمن أولوياته في الخارج.

وأضاف سعيد: "سنعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

بدوره، توجه المرشح الرئاسي نبيل القروي بالشكر إلى كل التونسيين الذي شاركوا في التصويت، وأكد أن حزبه في انتظار النتائج الرسمية التي ستقدمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل الإعلان عن خطواته المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكانت تقديرات أولية نشرتها عدد من مؤسسات استطلاع الآراء كشفت عن فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، وأظهرت نتائج الاستطلاع والتي نشرتها مؤسسة "سيجما كونساي"، حصول المرشح المستقل قيس سعيد (61 عاما) على ما يناهز 77 بالمائة من أصوات الناخبين، في حين اكتفى منافسه رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي (56 عاما) بحوالي 23 بالمائة من الأصوات.