تصدر الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، بحسب المؤشرات، قائمة تريندات جوجل، خلال الساعت الماضية، وذلك بعد إعلان استطلاعات عن فوزه برئاسة تونس خلفًا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وقال عثمان جريو، عضو الحملة الرسمية للرئيس التونسي قيس سعيد، إن الفوز كان متوقعا من قبل النتائج، وفوزه بنسبة تتعدى الـ75% لم يبتعد كثيرا عن توقعاتنا كحملة رسمية، بحصوله على 65%.

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وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 57,7% في 70% من مراكز الاقتراع، متجاوزة بذلك النتائج الاجمالية في الدورة الرئاسية الأولى والانتخابات النيابية. ومن المتوقع أن تنشر الهيئة العليا المستقلة النتائج اليوم الاثنين.

ويرى مراقبون أن المناظرة التلفزيونية التي جمعت المتنافسين قيس سعيد ونبيل القروي، الجمعة الماضي، كان لها الفضل في ترجيح كفة سعيّد الذي بدا خلالها واثقا ومقنعا أمام منافسه القروي الذي فقد تركيزه في فترات، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وتقدم قيس سعيد، في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن النتائج، التي أظهرت فوزه الساحق أمام منافسه نبيل القروي، بالشكر لكل المواطنين والمواطنات في كل مكان، وقال: "فتحتم صفحة جديدة في التاريخ وقمتم اليوم بثورة بمفهوم جديد في إطار الدستور".

وأضاف سعيد: ''اليوم فتحتم صفحة جديدة في التاريخ أبهرتم العالم بتنظيمكم ليطمئن الجميع سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص بأعبائها وأوزارها''، وفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية.

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وأعلن التلفزيون التونسي الرسمي، فوز المرشح المستقل قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، في الجولة الثانية للانتخابات، بحصوله على نسبة 76% من إجمالي أصوات الناخبين.

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وفي كلمة ألقاها أمام أنصاره، بعدما كشفت نتائج استطلاعات الرأي فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أكد سعيد أن الدولة ستستمر بقوانينها وتعهداتها الدولية، قائلا: "ليطمئن الجميع أننا نعي ما نقول لأننا نعرف حجم المسؤولية وما معنى الدولة التي يجب أن تستمر بقوانينها وكل تشريعاتها وتونس ستعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية".