قال رياض سليمان الحمود، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن الدعاية التركية للعدوان على سوريا أصبحت نمطية، ولا يستسيغها الشخص العاقل، بحسب تعبيره.

وأضاف "الحمود"، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه لا يوجد إرهاب على الحدود الشمالية، مؤكدًا أن هناك قوات سورية منظمة تواجه الإرهاب داخل الأراضي السورية ولا تهدد أحدا من الجوار.

وأوضح أن قوات سوريا الديمقراطية- التابعة للأكراد- أرسلت رسائل عديدة لتركيا من أجل أن يكون هناك حسن جوار معها، مضيفًا: "نحن لسنا مجموعة متأسلمة كما يريد أردوغان، وأردوغان من تيار الإخوان المسلمين ويدعمه".

وشدد على أن تنظيم الإخوان يهدف إلى احتلال تركيا للأراضي السورية، ويوجد دعم تركي للجماعات المتأسلمة، ومنها داعش، التي بقيت بجوار تركيا 3 سنوات، لافتا إلى أن الأتراك كانوا يعتبرون جوار داعش جوار حسن.

وأكد: "السلاح والرجال والأموال تدخل لهم والنفط يذهب منهم لتركيا" مشيرًا إلى أن العلاقة الوثيقة بين تركيا وداعش كشفتها روسيا، في وقت كانت العلاقات متوترة بينها وبين تركيا.