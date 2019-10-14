أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 86 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا منذ انطلاق العدوان العسكري على شمال شرق سوريا، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأشار المرصد إلى مقتل 121 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منذ بداية العدوان.