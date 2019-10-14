يتناول الجمال والقبح في الخمسينيات.. إياد نصار يكشف عن مسلسله الجديد

كشف الفنان إياد نصار، عن كواليس مسلسله الجديد "حواديت الشانزليزيه" مع الفنانة إنجي المقدم، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي، في برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم".

وأوضح نصار أن المسلسل يدور في الحقبة الزمنية لخمسينيات القرن الماضي، لافتًا إلى أنه مسلسل لا ينتمى لفئة المسلسلات الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من: "مي سليم وداليا مصطفى وأماني كمال وسارة عادل".

وأشار إلى أن قصة المسلسل تدور بين بطل العمل و5 فتيات.

وقال إياد نصار إن المسلسل يتناول فكرة أن الحياة فيها العديد من الألوان ولا يصح أن يراها الإنسان بلون واحد، لافتا إلى أنه يطرح فكرة القبح والجمال في مصر في فترة الخمسينيات، كما يتحدث عن فكرة وجود ألوان زاهية خلالها، ويتمنى عودتها.

وأكد أن مسلسل حواديت الشانزليزيه، من إخراج اللبناني مرقص عادل، وهو مخرج شاب، ويقدم أول أعماله، بينما كتبه أيمن سليم ونها سعيد، ومن إنتاج سينرجي.

ونوه إلى أن المسلسل لن يتم عرضه في الموسم الرمضاني، ولكن خارجه، وبإمكانيات المسلسلات الرمضانية التي وفرتها الشركة المنتجة.