"كنت بدافع عن بنت أخويا".. بهذه الكلمات بدأ "محمود.م" 36 سنة عاطل اعترافاته في اتهامه بقتل عامل بسوبر ماركت في دائرة القسم.

وأضاف بأنه كان يجلس في منزل شقيقه وأرسل ابنته لشراء كارت شحن، ولدى عودتها وجد أن كارت الشحن مختلف عن المطلوب، وطلب منها العودة مرة أخرى إلى السوبر ماركت وتبديله بالمطلوب، وبالفعل ذهبت وعادت وهي تبكي بسبب رفض عامل السوبر ماركت تبديله بزعم أنه قد يكون تم شحنه، وذهب إليه حاملا "شومة" وعندما طلب منه تبديلة رفض وحدثت مشادة كلامية انتهت بأن قام بضرب المجني عليه بالشومة على رأسه، وتم نقلة إلى المستشفى وتوفي على الفور، وأضاف بأنه لم يقصد قتله بل كان يريد أن يؤدبه.

كانت البداية بتلقي مأمور قسم شرطة المعصرة، إخطارا من مستشفى حلوان العام، مفادها وصول سيد عبد المنعم التوني 45 سنة عامل سوبر ماركت ومقيم بدائرة القسم مصابا بنزيف في المخ وتوفي على الفور، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وأحد الجيران للخلاف على كارت شحن وقام المتهم بضرب المجني عليه بشومة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.