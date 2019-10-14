يختتم موسم جوائز نوبل عام 2019 الذي لم يكافئ إلا امرأة واحدة هي الكاتبة البولندية أولجا توكارتشوك التي نالت جائزة الآداب عن سنة 2018، الاثنين بإعلان جائزة الاقتصاد التي كانت حكرا على الرجال على مدى نصف قرن من قيامها، باستثناء واحد.

جائزة الاقتصاد وهي أحدث جوائز نوبل، تعرف رسميا باسم "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى الفرد نوبل" التي انشئت عام 1968 للاحتفال بذكرى مرور 300 عام على تأسيس بنك السويد.

وستعلن الجائزة عند الساعة 9.45 ت غ في ستوكهولم.

وجائزة الاقتصاد قد تكون الاسهل للتوقعات حيث يكون الفائز عموما في عمر فوق 55 عاما وابيض ومن الجنسية الاميركية. وفي السنوات العشرين الماضية، كان ثلاثة أرباع الفائزين تنطبق عليهم هذه المواصفات.

وعلى غرار الجوائز الاخرى لم تتسرب اي توقعات حول خيار الأكاديمية الملكية السويدية التي تمنح الجائزة قبل اعلانها، لكن المحللين أشاروا إلى الأمريكي-الإسرائيلي جوشوا أنجريست الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة والمتخصص في اقتصاد التعليم والعمل.

وبين الاسماء المتداولة أيضا الاسرائيلي الحنان هلبمان الأستاذ في هارفرد والأمريكي جين غروسمان الأستاذ في برينستون بحسب الخبير الاقتصادي في جامعة لينه في السويد أوبير فروملي ردا على أسئلة وكالة الأنباء السويدية، وكلاهما عمل في مجال النمو والتجارة.

وتختتم جائزة الاقتصاد موسم جوائز نوبل الذي شهد منح جائزة الآداب للبولندية توكارتشوك عن عام 2018، بعد سنة من تعليق الجائزة على خلفية فضيحة جنسية، وعن العام 2019 إلى النمساوي بيتر هاندكه الكاتب المعروف عالميا بمواقفه المؤدية للصرب خلال حرب يوغوسلافيا السابقة.

والجمعة نال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مهندس المصالحة مع إريتريا ورائد الاصلاحات في بلاده جائزة نوبل للسلام.

وجائزة نوبل عبارة عن ميدالية ذهبية ودبلوم وشيك بقيمة تسعة ملايين كورون سويدي (حوالي 830 ألف يورو).