استغل سائق توك توك وجود فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، "صم وبكم"، استقلالها معها، وتحرش بها جسديا، وهتك عرضها، بمنطقة منشأة القناطر.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وقال في محضر الشرطة غنه ارتكب الواقعة ظنا منه عدم قدرة الضحية عن الابلاغ عنه لعدم قدرتها على الكلام.

وذكرت تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن بداية الواقعة كانت بحضور "خضر.خ" 33 سنة مبيض محارة، ومقيم بمنطقة المنصورية، وبصحبته شقيقته "ياسمين" 31 سنة، فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والكم"، وأبلغ عن سائق توك توك يدعى "حسام"، مقيم في نفس المنطقة، بهتك عرض والتحرش بشقيقته، مستغلا إعاقتها، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر وأسفرت تحريات المقدم سامح بدوى رئيس المباحث، عن صحة الواقعة.

تم استئذان النيابة العامة، والقى القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وتم إخطار المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.