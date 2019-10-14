كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل الانفجار الذي وقع بمحيط مدرسة النخبة الإسلامية بمنطقة المرج، وأسفر عن إصابة شخص وانهيار سور المدرسة.

وأوضح المصدر أن المصاب بائع لعب أطفال يدعى محمد عشري، والمصاب هو صاحب الشقة في الطابق الأرضي وأن الشقة مليئة بلعب الأطفال.

وأضاف المصدر أن اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة كلف ضباط مباحث المرج بفحص البلاغ ومعرفة تفاصيل الانفجار، وأشار إلى أن التلاميذ يصابوا بأي أذى.

وكان مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة قال إن أنبوبة بوتاجاز انفجرت في الدور الأرضي لعقار مكون من 6 طوابق، مجاور لمدرسة النخبة الإسلامية في شارع محطة المياه بمنطقة المرج، مما أدى لانهيار السور الفاصل بين المدرسة والعقار، فضلا عن دوي صوت هائل أسفر عنه انتشار حالة من الذعر بين التلاميذ والأهالي.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن تعاملت مع الموقف، وانتقل رجال الحماية المدنية وأخلوا العقار، وطمأنت إدارة المدرسة الجميع.