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رئيس جامعة أسيوط يفتتح نادي الأنشطة الطلابية وملحق النادي الاجتماعي

رئيس جامعة أسيوط يفتتح نادي الأنشطة الطلابية وملحق النادي الاجتماعي

مجانًا ولمدة شهر.. فتح باب التدريب بمعهد السالزيان الإيطالي على 10 مهن

مجانًا ولمدة شهر.. فتح باب التدريب بمعهد السالزيان الإيطالي على 10 مهن

عاجل.. القوات البحرية تنقذ طاقم طائرة هليكوبتر سقطت بالبحر المتوسط

عاجل.. القوات البحرية تنقذ طاقم طائرة هليكوبتر سقطت بالبحر المتوسط

تحليل"DNA" لإثبات نسب الطفلة المضبوطة مع متسولة شبرا لبائع في السيدة زينب

تحليل"DNA" لإثبات نسب الطفلة المضبوطة مع متسولة شبرا لبائع في السيدة زينب

"فري نايل": نستهدف تنظيف مياه النيل.. ورفعنا 4 أطنان قمامة من القناطر

"فري نايل": نستهدف تنظيف مياه النيل.. ورفعنا 4 أطنان قمامة من القناطر

قافلة صحة قنا توقع الكشف على 2084 مريض بقرية أبومناع قبلي

قافلة صحة قنا توقع الكشف على 2084 مريض بقرية أبومناع قبلي

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متاحة طوال العام.. كل ما تريد معرفته عن مسابقة "التربية والتعليم"

متاحة طوال العام.. كل ما تريد معرفته عن مسابقة "التربية والتعليم"

"أردوغان وميليشياته".. إرهاب عابر للحدود

"أردوغان وميليشياته".. إرهاب عابر للحدود

"إيقاف الطيار ومساعده".. غضب بسبب "قيادة" محمد رمضان لطائرة

"إيقاف الطيار ومساعده".. غضب بسبب "قيادة" محمد رمضان لطائرة

معابد "البطالمة".. اكتشافات لصوص الآثار وعمال الصرف بقرى المحافظة

معابد "البطالمة".. اكتشافات لصوص الآثار وعمال الصرف بقرى المحافظة

لا لتدمير أطفالنا.. وقف "محمود" شامخا لتحية العلم.. جاءته "ضربة قلم" من حيث لا يدري

لا لتدمير أطفالنا.. وقف "محمود" شامخا لتحية العلم.. جاءته "ضربة قلم" من حيث لا يدري

الكينج 42 سنة غنا.. حدوتة مصرية بطعم الحرية

الكينج 42 سنة غنا.. حدوتة مصرية بطعم الحرية

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