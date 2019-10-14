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سعيد مرعي: نطبق الدستور شكلا وموضوعا ورقابتنا على التشريعات لاحقة

سعيد مرعي: نطبق الدستور شكلا وموضوعا ورقابتنا على التشريعات لاحقة

ترامب يهدد بفرض عقوبات صارمة وشيكة على تركيا

ترامب يهدد بفرض عقوبات صارمة وشيكة على تركيا

بالصور.. طريقة التسجيل بمسابقة "التربية والتعليم" بالبوابة الإلكترونية

بالصور.. طريقة التسجيل بمسابقة "التربية والتعليم" بالبوابة الإلكترونية

"خطة النواب" تستمع لآراء رجال الأعمال في قانون الجمارك الجديد غدا

"خطة النواب" تستمع لآراء رجال الأعمال في قانون الجمارك الجديد غدا

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مجازاة 6 مسؤولين بمستشفى بسبب مخالفات في تطوير العيادات

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