كانت تنوى تصوير "فيلم إباحي".. قصة الفتاة الأوكرانية المضبوطة بالأقصر

قرار حاسم اتخذته النيابة العامة بالأقصر، اليوم الإثنين، بتسليم فتاة أوكرانية إلى سفارة بلادها تمهيدا لترحيلها خارج البلاد، بعد القبض عليها عارية داخل معبد الأقصر، الجمعة الماضية.

وبحسب التحقيقات فإن الفتاة الأوكرانية كانت بصحبة زوجها داخل معبد الأقصر، وكانت ترتدي ملابسها العادية، قبل أن تهم بخلع ملابسها ما عدا ما يستر مناطق عفتها، وارتدت نقابا ثم بدأت في التجول داخل المعبد وبالتحديد في منطقة ممر العمدان داخل المعبد.

وأكدت التحقيقات أن الفتاة كانت تنتوي تصوير فيلم إباحي مع زوجها داخل المعبد في غفلة من الحراس، إلا أنهم تمكنوا من رصدهما قبل الشروع في مخططهما، وأُلقي القبض عليهما، وحُرر محضر في شرطة السياحة، والتي أحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق معهما.

وتعد الواقعة، هي الثانية خلال أيام قليلة، حيث ضبطت شرطة السياحة بالأقصر، سائحة أمريكية الجنسية، بعدما خلعت ملابسها داخل معبد الكرنك، والتقطت صورا عارية، حيث استوقفتها الشرطة بعدما تبين عدم حصولها على تصريح بالتصوير. وأصدرت النيابة قرارا بتسليمها إلى سفارة بلادها، تمهيدا لترحيلها.