قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، إن الرئيس السيسي واجه تحديات كبيرة في ولايته الأولى، كان أخطرها الأمن، حيث حقق بعض الإنجازات الهامة خلال هذه الفترة، منها استتباب الأمن، كما جرى الاهتمام بقضايا الطاقة والبنية الأساسية والعشوائيات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن العلاقات الدولية لمصر تحسنت بشكل كبير بعدما كانت في عزلة في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وتابع أن الفترة الحالية تختلف عن الولاية الأولى للرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هذا يعني أن البلاد في حاجة إلى رؤى جديدة: "بعد اختبار الجمعتين اللي فاتوا يجب أن يثق الشعب المصري في القيادة السياسية، محدش نزل في الشارع، أنا عايش في المنصورة نزل فيها 20 واحد والناس اتخانقت معاهم وطردتهم".

وواصل: "الناس لا ترغب في تغيير ثوري أو انقلابي، التغيير لا يكون إلا بوسيلة واحدة حددها الدستور وهي الانتخابات، كما يتردد حاليًا أنباء عن التغيير الوزاري، ولكن من المهم أن تشهد البلاد تغييرا في السياسات".