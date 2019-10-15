"جمارك الدخيلة" تضبط تلاعبا في المستندات للتهرب من سداد جزء من الرسوم

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للحركة بالدخيلة، برئاسة سعيد جاد الكريم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد برئاسة محمود شحاتة، مساء أمس الإثنين، من ضبط محاولة تلاعب فى المستندات، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

شكلت لجنة من مأمور الحركة، ومأمورى التعريفة، برئاسة سعيد أبو سكينة مدير الإدارة العامة للحركة، لكشف مشمول البيان الجمركى رقم 22884 لسنة 2019 لوجستية 2 دخيلة باسم شركة "ب. ل. و" الصنف الوارد طبقاً للمستندات أغذية متنوعة واردة من دولة بولندا.

وأسفرت مجهودات اللجنة أثناء فحصها بالمعاينة الفعلية، أن البضائع مناشئ متعددة منها الاتحاد الأوروبي وكولومبيا والبرازيل، بالإضافة إلى وجود 1730 كرتونة شيكولاتة وبسكويت بالزيادة عن الكمية الموجودة بالمستندات.

قرر حسام الدين حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المعنية، موضحًا أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة تقدر بمبلغ 446 ألفا و779 ألف جنيه مصري.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد كمال، نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات والمشرف على المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى إحباط كل محاولات التهرب الجمركى.