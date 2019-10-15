أكد الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، أن منظمات المجتمع المدني أصبحت مهمة جدًا في الوقت الحالي، وأن دورها لا يقتصر على إقامة اجتماعات فقط، بل يجب أن يكون لها رأي وكذلك باقي النقابات، متمنيًا من القيادة السياسية والنظام الحاكم أن يتصالح مع رموز وقوة 30 يونيو.

وأضاف "غنيم"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه يجب التصالح مع هذه الرموز إلا إذا كان هناك أحكام قضائية عليهم أو خالفوا القانون، فهناك الكثير ممن كانوا في الصفوف الأولى لثورة 30 يونيو ولأسباب نقد أو تجاوز تم إبعادهم.

وعن انتخابات البرلمان المقبلة، أوضح أن الكثيرين يعتقدون وهو كذلك أن البرلمان فترة سابقة لم يكن مسرحا للرأي والرأي الآخر، ويجب أن يكون هناك تكتلات واندماج للأحزاب من أجل أن تكون قوية، متمنيًا أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة بالقوائم النسبية المفتوحة.