كشف الإعلامي محمد صفوت، العائد من العمل بقناة الجزيرة القطرية، تفاصيل القبض على المهندس المصري علي سالم بتهمة التخابر مع مصر ضد قطر، وذلك خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز، حيث ذكر أن التهم التي وجهت لسالم مضحكة للغاية.

وأضاف "صفوت"، أن سالم مهندس مصري عّمل في قناة الجزيرة القطرية منذ التسعينيات وكان راتبه كبير للغاية، من الممكن أن يُعادل 80 ألف دولار، بينما النظام القطري لفق له قضية بتهمة تواصل مع قنوات أخرى منافسة وتسريب معلومات لها، مقابل الحصول على 5000 دولار، "هذا من الأمور المضحكات المبكيات".

وأوضح العائد من العمل بقناة الجزيرة القطرية، أن سالم قبض عليه عقب تكريمه في حفل أقامته شبكة قنوات "بين سبورت" التابعة للجزيرة، وتم التخفي عن خبر القبض علية ولم يُنشر إلا عقب 10 أيام من الواقعة، مؤكدًا أن سالم ليس له علاقة بالقضية وأن المتهم في القضية هو شخص لبناني وعلم ذلك من أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.

وتابع: "شخص لبناني متورط في القضية وكان يعمل مع علي سالم، لكن تنظيم الحمدين لفقها للمصري علي سالم لتشويه صورة المصريين".