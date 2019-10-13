مازح الإعلامي عمرو أديب، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد اتهام مواطنين مصريين في قطر بالتخابر بمساعدته لصالح مصر، قائلًا: "شوية كانوا بيقولوا عليك أبو هشيمة بتاع القطريين، وشوية دلوقتي بيقولوا أبو هشيمة اللي بيتخابر ضد القطريين، أنت أنهي فيهم"، وذلك خلال برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

ورد أبو هشيمة، قائلًا: "والله التهمه دي شرف ليا، أعظم اتهام اتوجه لي إني أعمل لصالح بلدي وأخدم بلدي، الناس لما كانت بتهاجمني عمري ما بطلع أرد عليهم غير بشغلي والمصانع والبناء والثورة في العمل والإنتاج اللي أنا بؤمن بها، بس لما أعرف إن فيه اتنين مصريين مظلومين ومسجونين في قطر بالطريقة دي لا يمكن اسكت وهرد عليهم بما يناسب مع الموقف".

فيما رد الإعلامي أديب: "لازم المصريين يعرفوا إن فيه اتنين مصريين في السجون القطرية وبيتعاملوا أسوء معاملة" مستكملا: "الجزيرة لما واحد اتمسك قعدوا يقولوا انقذوا الزميل فلان الفلاني ويطالبوا الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، مصر بقى انتوا معتقلين منها اتنين من أفخر المواطنين، ولهما أيادي بيضاء على صناعة التليفزيون في قطر".