أديب: محاكمة علي سالم ووليد عبد العزيز في قطر بزعم التخابر "مسرحية"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كل من حضر محاكمة المواطنين المصريين علي سالم ووليد عبد العزيز المعتقلين في السجون القطرية بزعم التخابر مع مصر ضد قطر، يصرحون أن المحاكمة عبارة عن مسرحية هزلية، مضيفًا: "مفيش حد بيسمع، مفيش محامي عارف يتكلم، مفيش محامي عارف يطلع".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن مصر ليس لها سفارة حاليا في الدوحة، ولكن هناك مكتب أو ما تُسمى دائرة، مضيفًا: "إحنا محتاجين حد يبقى ممثل لينا هناك في القضية دي غير المحامي اللي هما منتدبينه، ويكون فيه رقابة للمحاكمة دي، ولادنا اللي موجودين في المحاكمة دي لازم ياخدوا حقهم، المفروض نقدر نتابع أكتر من كده".

وتابع: "علي سالم اختفى من 6 شهور هو ووليد عبد العزيز، علي سالم كرموه تاني يوم على طول خطفوه واعتقلوه، فيه شيء حصل غير طبيعي".