عائد من العمل في قناة الجزيرة: لديهم غرفة عمليات للحرب الإلكترونية

قال الإعلامي محمد صفوت، العائد من العمل بشبكة قنوات الجزيرة القطرية، إنه انهالت عليه عروض كثيرة للعمل في الدوحة عقب إنهاء عمله في الجزيرة، حيث أنهت القناة عمل الكثير من المصريين عمدا لإظهار أن العنصر المصري أقل كفاءة من كافة العناصر من الدول الأخرى.

وأوضح "صفوت"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز، اليوم، أن شخصا إخوانيا مصري الجنسية عرض عليه العمل في موقع رياضي جديد تم افتتاحه تابع للدولة القطرية، فرحب بهذا العرض في بداية الأمر، وتوجه معه إلى هذا الموقع من أجل تفقده، ففوجئ بأنه موقعه يجاور قناة الجزيرة القطرية، موضحا أنه أكتشف فيما بعد عندما دخله وتفقده أنه ليس موقع لموقع رياضي كما أدعى الإخواني المصري بل "غرفة عمليات الحرب الإلكترونية لقناة الجزيرة".

وبيّن أنه مكان يشبه مقر المخابرات الأمريكية، وعبارة عن مركز عالمي "للسوشيال ميديا"، ممنوع فيه اصطحاب الهاتف المحمول، ومقسم إلى أجزاء كل جزء موضوع عليه علم دولة، ومهمة العاملين به هو إدارة الحرب الإلكترونية لقناة الجزيرة القطرية.

وأشار إلى أن مدير المركز جلس معه وحاول إغرائه بالمزيد من المال ومضاعفة راتبه مقابل نشر محتوى ساخر ضد الدولة المصرية مثل ما كان يفعله الإعلامي باسم يوسف.