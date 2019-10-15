أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 عاطلين، لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرتى قسمى شرطة الهرم وإمبابة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات من الطريق العام بإسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دوائر أقسام أول وثان الشيخ زايد، ثان أكتوبر، رأس البر، مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام جرى استهدافهم وإعداد بعض الأكمنة بأماكن ترددهم أسفر إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب 8 جرائم سرقة بذات الإسلوب، وأرشدوا عن أماكن إخفائهم للسيارات المستولى عليها لدى أربع عملاء سيئ النية، وأمكن ضبطهم والمسروقات.