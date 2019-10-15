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إصابة 7 في انقلاب "ميكروباص مدرسة" بطريق المصانع في حلوان

إصابة 7 في انقلاب "ميكروباص مدرسة" بطريق المصانع في حلوان

الدفع بـ200 سيارة إطفاء.. القصة الكاملة لحرائق لبنان

الدفع بـ200 سيارة إطفاء.. القصة الكاملة لحرائق لبنان

غدا.. أولى جلسات محاكمة عادل شكل في اتهامات استعراض القوة والبلطجة

غدا.. أولى جلسات محاكمة عادل شكل في اتهامات استعراض القوة والبلطجة

الأوقاف: الجماعات الإرهابية لا تناصر الحق ومصلحتها فوق أي اعتبار

الأوقاف: الجماعات الإرهابية لا تناصر الحق ومصلحتها فوق أي اعتبار

"الأرصاد" تطمئن سكان القاهرة: فرص سقوط الأمطار لا تتعدى 30%

"الأرصاد" تطمئن سكان القاهرة: فرص سقوط الأمطار لا تتعدى 30%

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