تستعد الفنانة هند صبري، لحضور العرض الخاص للفيلم التونسي "نورا تحلم" في معهد العالم العربي في باريس، بعد قليل، وذلك برفقة مخرجة العمل هند بن جمعة، والفنان لطفي العبدلي ومنتجه عماد مرزوق.

وكانت بطلة الفيلم، الفنانة هند صبري قد فازت منذ أيام بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة عن دورها في الفيلم التونسي "نورا تحلم".

وكان الفيلم قد نجح في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بإسبانيا، حيث شاهده 1500 مشاهد في عرضيه أمس واليوم بواقع 750 مشاهد للعرض الواحد، وقوبل بتصفيق متواصل في العرضين.

وتواصل هند صبري مسيرتها السينمائية الناجحة لهذا العام، حيث حصدت أفلامها أعلى الإيرادات في تاريخ السينما في موسم واحد، فقد حقق فيلم "الممر" 74 مليون جنيه، بينما تجاوز "الفيل الأزرق 2" حاجز الـ100 مليون جنيه ليصبح الفيلم الأكثر حصدًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.