أعلنت إدارة مدارس صقر الخاصة للغات في الإسكندرية، اليوم، أن مديرية الشؤون الصحية والتأمين الصحي قررا إلغاء إجراء تجريع لطلاب فصل الطالبة كارما مصطفى عبدالعزيز، (6 سنوات) التي توفيت صباح اليوم، بمصل ضد الإصابة بالالتهاب السحائي، والذي كان من المقرر أن يجرى غدا.

وأكد مصدر لـ"الوطن"، أن مديرية الشؤون الصحية قررت إلغاء التجريع بعد التأكد من سلبية نتيجة التحاليل، وأن سبب الوفاة لا علاقة له بالالتهاب السحائي.

بدوره، أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه جرى سحب عينات من تلميذة مدرسة صقر قريش الابتدائية بالمنتزه، والتي توفت صباح اليوم، وتبين سلبية العينات، وأن أسباب الوفاة لا علاقة لها بالالتهاب السحائي.

وأهابت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، جميع المواطنين الرجوع إلى السلطات الصحية المختصة قبل نشر أي أخبار تخص الحالة الصحية داخل المحافظة.