نفى الدكتور علاء الدين عثمان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، وجود حالات مرضية مصابة بالالتهاب السحائي أو الاشتباه به بالمحافظة، قائلا: "ما حدث لطالبين من مرض لا علاقة له بالالتهاب السحائي".

وأضاف "عثمان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسئوليتي"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدي البلد"، أنه بالرغم من عدم وقوع إصابات من المرض إلا أن الوزارة عملت جاهدة على إتمام الإجراءات الوقائية، ودفعت بعدد من الفرق الوقائية في المدارس لتوعية الطلاب وأولياء أمورهم، موضحا أن ذلك الوقت من العام دائما ما يشهد وقوع العديد من الأمراض؛ غير أن الإاتهاب السحائي مجرد شائعة وليست حقيقة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إلى أن الطفلة المتوفية اليوم تزامنا مع انطلاق تلك الشائعة كانت تعاني من سخونة وقيئ وآلام معوية؛ وعلى إثر ذلك جرى نقلها لأحدى المستشفيات الجامعية بالمحافظة وتدهورت صحتها وتوفت: "عملولها كل التحاليل الخاصة بالالتهاب السحائي وطلعت النتائج سلبية"، متابعا: "التقرير الطبي أفاد وجود هبوط حاد في الدورة الدموية وصدمة تسممية يعني ممكن تكون التهاب في الأمعاء أو نزله معوية، والتحليلات اللي اتعملت للالتهاب السحائي جميعها سلبية، ولم نغلق أي مدارس".