تحدث عمرو محمود، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمنتدى شباب العالم، عن مشاركته بمنتدى "الحوار الدولي حول الهجرة"، والذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة سنويًا، وينطلق منتدى الحوار هذا العام تحت عنوان "إشراك الشباب كفاعلين أساسيين في إدارة الهجرة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC".

وقال محمود، إنه من أهم المنتديات والفعاليات الدولية التي تناقش الهجرة، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يناقش كيفية العمل على أن يكون الشباب فاعلًا أساسيًا في إدارة الهجرة.

وأضاف، أن وفد منتدى شباب العالم استعرض تجربته عن الهجرة وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى كيفية الحد من الهجرة غير الشرعية وتلافي آثارها السلبية.

وتابع محمود: "استعرضنا تجربة مصر خلال السنوات الأخيرة في ملفات مواجهة الفقر، تشغيل الشباب، والمبادرة الخاصة بالمشروعات الصغيرة وتطرقنا إلى التوصيات الصادرة عن نسختي منتدى شباب العالم، وما سيتم العمل عليه هذا العام، حيث ستشهد النسخة المقبلة من المنتدى أكثر من فاعلية وجلسة وورشة عمل لمناقشة ملف الهجرة، من خلال مشاركة الشباب من شتى أنحاء العالم، حيث نستهدف تغطية كل دول العالم".

وأشار إلى أن نسخة منتدى شباب العالم هذا العام ستشهد نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك من أجل مناقشة ملف الهجرة، حيث من المتوقع أن تُصدر توصيات فعالة عن المنتدى.