وصف قطر بالخيانة.. أبرز معلومات عن أخر سفير سوري لدى الجامعة العربية

توفى أخر سفير سوري لدى جامعة الدول العربية وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي، يوسف أحمد، عن عمر ناهز 72 عاما.

وتستعرض "الوطن" أبرز معلومات عن السفير يوسف أحمد.

- ولد في حلب عام 1947.

- حاصل على الإجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق.

- عضو قيادة فرع جامعة دمشق للحزب وعضو اللجنة المركزية لحزب البعث مسؤول مكتب الطلبة القطري عام 1980.

- تولى وزارات النقل والاتصالات والإنشاء والتعمير والدولة لشؤون الطاقة الذرية من عام 1985 ولغاية عام 2000.

- عين سفير سوريا في القاهرة ومندوبها في الجامعة العربية منذ عام 2000 حتى تعليق عضوية دمشق عام 2011.

- متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ولدان وبنت.

- كانت انتقاداته الحادة موجهة لرئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، إذ وصفه بالعمالة والخيانة.