طلبت الفنانة إسعاد يونس أثناء تقديمها لبرنامج "صاحبة السعادة" على شاشة "dmc"، من الفنان محمد فراج تمثيل دور لاعب كره ريفي يزور القاهرة لأول مرة على أن تؤدي هي دور مذيعة.

ودخلا في وصلة كوميدية، أعقبها بعد ذلك تمثيل دور شاب يرغب في الزواج من جارته بينما ترفض والدته زواجه منها، حيث أدى فراج الدورين بإتقان.

ويعتبر مسلسل "أهو ده اللي صار" آخر عمل درامي لفراج وهو من تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم علي، وبطولة روبي، محمد فراج، أحمد داود، سوسن بدر، هبة عبد الغني، هشام إسماعيل، أروى جودة، ألفت عمر، ومحمود البزاوي، وهو ويرصد المعاناة التي تواجه المرأة بشكل عام وأيضا الصعيدية ويسلط الضوء على اختلاف الأفكار والعادات والتقاليد.

كمان أن فيلم "الممر" آخر عمل سينمائي جسد فيه محمد فراج، دور قناص في الجيش من أصول صعيدية خلال الفترة من هزيمة 1967 وحتى حرب 1973، وبرع في تأدية الشخصية عن طريق إتقانه للهجة الصعيدية وبملامحه الغاضبة التي ترغب بالثأر لبلده.