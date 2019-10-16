كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا كواليس وفاة والدها مشيرة إلى أنه ظل في المستشفي لمدة 3 أيام قبل وفاته وتدهورت أحواله الصحية في الفترة الأخيرة بسبب السجائر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن والدها كان يدخن السجائر بطريقة كبيرة ولم يستطيعوا التحكم في مسألة التدخين حتى أصيب في التنفس وتم نقله للمستشفى.

وأوضحت إيمي طلعت زكريا أنهم أخفوا خبر مرضه بسبب ظنهم أنها وعكة صحية عادية وأنه سيخرج ليبدأ تصوير فيلم جديد لافتة إلى أن الطبيب أخبرهم أن الوضع غير مطمئن وأن قلبه توقف أكثر من مرة وأنه لا يستجيب للعلاج وأنهم اتصلوا بها وأخبروها أنه توفي.

وتابعت: "روحت بتكلم معاه وبقوله انت مينفعش تسيبني دلوقتي وأنا محتاجة لك وهو راح في حتة أحسن لأنه كان تعبان ومكنتش أعرف إن أبويا محبوب كده والجنازة بتاعته كانت ولا جنازة رئيس جمهورية والناس كلها كانت بتحبه ومشافتش منه حاجة وحشة".