أعلنت إيمي طلعت زكريا، نجلة الفنان طلعت زكريا، تنظيم زيارة لقبر والدها، الجمعة المقبلة، للدعاء له وقراءة الفاتحة، داعية كل من يرغب في المشاركة في الزيارة التواجد بعد صلاة الجمعة بمقابر العمود في كرموز.

وكتبت إيمي طلعت، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك": "بإذن الله هنزور طلعت زكريا يوم الجمعة الجاية لقراءة الفاتحة له والدعاء.. لكل اللي حابب يشارك معانا الثواب ده بعد صلاة الجمعة إن شاء الله في ترب العمود بكرموز.. ربنا يرحمه وينور قبرك يا حبيبي.. برجاء شير للبوست ده".

وتوفي الفنان طلعت زكريا، الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما إثر تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.