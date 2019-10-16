ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، أمسية ثقافية بعنوان "الخطاب الديني بين التجديد والواقع المعاش"، في 23 أكتوبر الحالي بدار الوثائق بالفسطاط، ضمن جهود مؤسسات الدولة الوطنية الرامية إلى تجديد الخطاب الديني، والخطط الاستراتيجية للثقافة المصرية الهادفة للتنوير والارتقاء بوعي الشباب لمجابهة الفكر المتطرف.

تستضيف الندوة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الدكتور أحمد مجدي حجازي أستاذ علم الاجتماع السياسي بآداب القاهرة، المستشارة تهاني الجبالي ويديرها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر.

تتناول الامسية مفهوم تجديد الخطاب الديني والمحاور التي تعمل الدولة عليها لحماية الشباب من الأفكار الهدامة، وإلقاء الضوء على العديد من صور التسامح في المجتمع وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعنوان الأمسية.