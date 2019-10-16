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الصور الأولى للمنزل المحترق للسيدة المتهمة بتعذيب وقتل شاب في تلبانة

الصور الأولى للمنزل المحترق للسيدة المتهمة بتعذيب وقتل شاب في تلبانة

المشاركون في "مصر تستطيع": حققنا خطوات ملموسة في الرقمنة والتكنولوجيا

المشاركون في "مصر تستطيع": حققنا خطوات ملموسة في الرقمنة والتكنولوجيا

المفتي: استثمار الخلاف الفقهي جاء دعما للتماسك البشري

المفتي: استثمار الخلاف الفقهي جاء دعما للتماسك البشري

أردوغان: لن ألتقي بومبيو أو بنس.. والرئاسة التركية: سيلتقيهما الخميس

أردوغان: لن ألتقي بومبيو أو بنس.. والرئاسة التركية: سيلتقيهما الخميس

الحكومة السورية لـ"الوطن": الجيش داخل الحدود الإدارية للرقة  

الحكومة السورية لـ"الوطن": الجيش داخل الحدود الإدارية للرقة  

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العدوان التركي على سوريا يسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف في أسبوع

العدوان التركي على سوريا يسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف في أسبوع

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