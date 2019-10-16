كشفت أمل رمزي رئيس اللجنة السياحية لحزب الوفد عن تفاصيل مبادرة "مصر الحضارة" التي سيطلقها "بيت الأمة" قريبا، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، لدعم السياحة المصرية.

وقالت رمزي في بيان عنها إنّ المبادرة ستركز في المقام الأول على توعية الشباب بأهمية السياحة المصرية، مشددة على أنّ القطاع له الحق على أبنائه من الشباب للترويج لها، حيث يترتب على هذه الفئة الشبابية دور كبير في المساعدة على وضع السياحة المصرية علي خارطة الترويج المحلي والعالمي.

وأشارت رئيس اللجنة إلى أنّ خطة مبادرة "مصر الحضارة" تنظم مجموعة متنوعة من الرحلات المختلفة "سياحية ثقافية ترفيهية" بمعدل رحلتين شهريا، لتنشيط السياحة الداخلية والوصول إلى جيل من الشباب الواعي بأهمية السياحة.

وأضافت أمل رمزي أنّ اللجنة تتولى بشكل دوري تقييم مدى العلاقة مع الشباب، وإلى أي مدى نجحت المبادرة في رفع ثقافتهم وتوعيتهم بأهمية السياحة، كما تركز المبادرة على معالجة السلبيات الموجودة في القطاع السياحي وإيجاد حلول عاجلة لها.