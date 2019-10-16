لقى مدرس لغة عربية بمدرسة المساعي في مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، مصرعة أثناء وجوده في الفصل لشرحه للطلاب نتيجة أزمة قلبية.

وتلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا العميد إبراهيم الدسوقي، يفيد بوفاة مدرس لغة عربية في مدرسة المساعي بمدينة تلا، يدعي محمد أبو علي نتيجة سكتة قلبية، أثناء وجوده في الفصل، حيث حضر طابور الصباح، ثم دخل الفصل لشرح المنهج للطلاب ولكنة سقط فجأة.

وانتقلت على الفور قوة من مركز شرطة تلا بقيادة العقيد محمود شعبان، حيث ثبت أن سبب وفاة المدرس أزمة قلبية، وحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سادت حالة من الحزن بين الطلاب والمدرسين والعاملين بمدرسة المساعي بمدينة تلا عقب وفاة المدرس أثناء تأديته لعمله، وأكد شهود عيان أن المدرس حضر طابور الصباح ثم أخذ الطلاب متجها إلي الفصل، ووقف على الباب وقال "أشهد أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله" ثم سقط على الأرض.