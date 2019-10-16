قال اللواء أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية، إنّ الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدّق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.

الكلية الحربية

وأضاف فارس خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة، أنّ التخصصات المطلوبة للكلية الحربية من خريجي كليات الجامعات الحكومية من المؤهلات الآتية "تربية رياضية، تجارة، حقوق، زراعة"، ولغات إنجليزي، عبري، روسي، فرنسي، وسواحيلي، وعلوم من جميع التخصصات، حاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تضم التخصصات، ألسن من جميع التخصصات، لغات وترجمة من جميع التخصصات، اقتصاد وعلوم سياسية، الإعلام والصحافة، الآداب، تخصص إعلام وعلم نفس".

ويشترط أن يكون التقدير "جيد فأعلى" وألا يزيد السن في 1/10/2019 عن 24 عاما، وأن يكون الطالب حاصلا على المؤهل الجامعي في عام 2018/2019 فقط، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عامين ميلاديين.

الكلية البحرية

وبالنسبة للشروط الخاصة والتخصصات للملتحقين بالكلية البحرية، يقبل خريجي كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية: هندسة الحاسبات، هندسة كهرباء قوى، هندسة الاتصالات / الإلكترونيات، هندسة ميكاترونيك، هندسة بحرية "بناء سفن"، تخصصات الهندسة التطبيقية "تقنية النانو"، على أن يكون حاصلا على المؤهل بتقدير مقبول فأعلى.

ولا يُقبل خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات .

كما يقبل خريجي كليات العلوم من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية "علوم فلك، علوم أرصاد جوية، علوم فضاء، علوم فيزياء، علوم رياضيات، علوم حاسبات، علوم كيمياء، وعلوم بحار"، على أن يكون الطالب حاصلا على المؤهل بتقدير "جيد فأعلى".

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لكليات التربية، يقبل خريجي كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية "الفيزياء، الكيمياء - الرياضيات"، على أن يكون حاصلا على تقدير "جيد فأعلى" كما يقبل خريجي كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الحكومية فقط بتقدير "جيد فأعلى" .

ويشترط ألا يزيد السن في الأول من أكتوبر 2019 عن (24) سنة لخريجي "العلوم، التربية، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات"، وعن 25 سنة لخريجي كليات الهندسة، على أن يكون حاصلا على المؤهل في العام 2018/2019 فقط، ومدة الدراسة بالكلية البحرية عامين ميلاديين.

الشروط العامة للقبول

وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط في جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين، وألا يكون الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية أخرى، وألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج في أثناء الدراسة.

كما تضمنت الشروط ألا يكون استقال أو فصل تأديبيا من أي كلية أو معهد أو مدرسة، وألا يكون قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وإرفاق بيان المعاملة التجنيدية حيث يتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وألا يقل الطول عن 170 سم، وأن يكون لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في ذات الدفعة المتقدم لها في ذات العام حال عدم لياقته الطبية.

وتضمنت الشروط كذلك أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح، ولا يجوز إعادة الاختبار في ذات الدفعة حالة عدم اجتياز الاختبار، وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر دون تردد وللمرة الأولى، واجتياز الاختبارات النفسية المقررة، وأن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي "كشف الهيئة" وفقا لتقييم لجنة الاختبار وكذا درجات تفوقه.

ومن بين الشروط أن يجتاز العرض الطبي العام والذي يشتمل على التحاليل التخصصية المتقدمة، وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل لشروط التقدم للكلية "الحربية، البحرية" مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية، وأن يلتزم الطالب بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي، وأن يكون الطالب حاصلا على المؤهل من الجامعات الحكومية فقط وليس الجامعات الخاصة، المعاهد العليا، الأكاديميات.

ويسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليا، بالتقدم لهذه الدفعة بذات الشروط والضوابط، واجتياز الشروط الخاصة باختبارات الكلية البحرية "السباحة"، والاختبارات التفضيلية، على أن تكون مدة الدراسة عامين ميلاديين لجميع التخصصات، علما بأنّه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من السبت 19/10/2019 .