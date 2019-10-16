تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء اليوم، بالمستوى الأول للمسرح الكبير؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية التي تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافي، الإعلامي أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.