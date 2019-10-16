أصيب 3 أشخاص، اليوم، نتيجة اصطدام موتوسيكل مع توك توك على طريق "المحمودية - منية السعيد"، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية، بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل مع توك توك على طريق "المحمودية - منية السعيد".

انتقل الرائد كريم الخولي رئيس مباحث المحمودية، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة "رمضان عبده فرج حسين" 32 سنة، و"محمد متولي سعيد" 25 سنة، بكدمات بالكتف الأيمن والأيسر و"حسن رمضان عبده" 28 سنة، بكدمة بالقدم وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحمودية لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالحادث.