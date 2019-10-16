قرر رجل الإعلام التونسي الملاحق قضائيا، نبيل القروي، عدم تقديم طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية التي هُزم فيها أمام منافسه أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، الذي من المنتظر أن يؤدي القسم نهاية الشهر الحالي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم حزب القروي "قلب تونس"، سميرة الشواشي، إن "الحزب ونبيل القروي لن يقدما طعنا في نتائج الانتخابات الرئاسية، لا يمكن إلا الانحناء لإرادة الشعب".

وبات قيس سعيّد، أستاذ القانون المغمور رئيسا لتونس بـ72,71% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت، أمس الأول الإثنين، وجمع القروي 27,29%.

وأثار القروي الجدل في تونس داخل السجن وخارجه، وأثر توقيفه على الانتخابات الرئاسية والنيابية، وتم توقيفه في 23 أغسطس الماضي من قبل القضاء وجمدت امواله ومنع من السفر هو وشقيقه غازي القروي، وتتواصل الملاحقات القضائية في حق الشقيقين القروي.

لكن غازي لم يتم توقيفه بالرغم من صدور القرار القضائي في حقه، وقالت الشواشي إن "القضاء أسقط قرار توقيفه أمس الثلاثاء".

جرى انتخاب غازي القروي نائبا في البرلمان عن "قلب تونس" في ولاية بنزرت (شمال)، وتنتهي آجال تقديم الطعون اليوم الأربعاء، وعندها تراسل هيئة الانتخابات رئيس مجلس النواب بالنيابة تعلمه بالنتائج النهائية.

ويدعو رئيس البرلمان أعضاء مجلس النواب للاجتماع وتحديد موعد لجلسة يؤدي فيها الرئيس القسم الدستوري في أجل لا يتجاوز عشرة أيام، وإثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 25 يوليو الماضي دعي لانتخابات رئاسية مبكرة لانتخاب رئيس قبل تاريخ 23 أكتوبر الجاري وفقا لما ينص عليه الدستور.

ولدى رئيس الجمهورية بعد أن يتولى مهامه مهلة أسبوع لتكليف رئيس الحزب الفائز بأكثر المقاعد في البرلمان بتشكيل حكومة في أجل اقصاه ستين يوما، وفقا للفصل 89 من الدستور التونسي، وأفرزت الانتخابات النيابية التي جرت في لسادس من الشهر الحالي برلمانا مشتت الكتل وحلّ حزب "النهضة"-إخوان تونس- أولا بـ52 مقعدا يليه حزب "قلب تونس" ب38 مقعدا، وشرع حزب النهضة في القيام بمشاورات مع الأحزاب من أجل تشكيل الحكومة بينما يتجه حزب "قلب تونس" الى التموضع في المعارضة.