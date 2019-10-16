قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن هناك فرق وقائية تابعة للوزارة تُجرع تلاميذ وطلاب الصفوف الأولى بالمراحل الدراسية المختلفة ضد الالتهاب السحائي الوبائي بالمجان، بجميع المدارس بالمحافظات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن هناك 10 مراكز تطعيمات تتبع المصل واللقاح تنتشر بالمحافظات، يتوفر بها المصل الخاص بالالتهاب السحائي الوبائي، لمن يحتاج جرعات احترازية بواقع نصف ملي للجرعة الواحدة، بسعر 145 جنيها.

وطالب المصدر المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تطلقها القنوات التابعة للجماعات الإرهابية، التي تسعى لإثارة الرأي العام وبث الخوف والرعب بين صفوف المواطنين.