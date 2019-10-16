ضربتها بالخرطوم.. معلمة تكسر إصبع طالبة بالأقصر لتأخرها بدورة المياه

حرر ولي أمر طالبة، بإحدى المدارس الابتدائية بالأقصر، محضرا ضد معلمة تسببت في كسر إصبع ابنته عقابا لها على تأخرها في دورة المياه.

وقال أيمن حسن، ولي أمر الطالبة "هاجر"، إن ابنته في الصف الثاني الابتدائي بأحد مدارس مدينة القرنة غرب الأقصر، وأنه تفاجئ بتورم يديها، وعندما سألها عن السبب اخبرته أن معلمة بالمدرسة اعتدت عليها باستخدام "خرطوم" لتأخرها في دورة المياه.

وأضاف أنه حرر محضر بالواقعة رقم 9426 جنح القرنة، وبعد تدخل زملاء المعلمة للتصالح اعتدت عليهم بالقول والتجريح، فرفضوا التصالح، وقرروا السير في الإجراءات القانونية اللازمة.