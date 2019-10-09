"عمل أبي حلال ولا يعيبه شيء".. عبارة رددتها الطفلة روان محمد، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي على فراش المرض، وهي محتجزة بمستشفى الطلبة بسبورتنج في الإسكندرية لتلقيها العلاج، إثر تعدي ولية أمر الطالبة "شهد" والاخصائية الاجتماعية والمديرة عليها حين عايرتها بوالدها، بسب قولها، قائلة لها: "إنتي بنت بواب، وشهد زمليتك بنت مهندس بترول، لو ضربتك بالجزمة متشتكيش"، في واقعة، شهدتها أروقة مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة إلى إدارة المنتزه التعليمية في الإسكندرية.

روان: الاخصائية ضربتي وقالت لي أبوكي خدام

وروت الطالبة "روان" تفاصيل الواقعة، بأن ولية أمر الطالبة شهد زميلتها برفقة مديرة المدرسة والاخصائية الاجتماعية، اجمعوا على إهانتها أمام زملائها، وأضافت لـ"الوطن": "وضعت شهد أصبعها في عيني وضربتني أمها على صدري والاخصائية ضربتي بشدة على ظهري وعايرتني بعمل أبى وقالت لي أبوكي خدام ودى أبوها مهندس بترول لو ضربتك بالجزمة متشتكيش أو متجيش المدرسة".

الاخصائية الاجتماعية كان لها موقف آخر، حين ذهب والد "روان"، إلى المدرسى لمقابلتها ليفاجىء مرة ثانية بمعاملتها له، ويروي: "عاملتني معاملة سيئة جدا وأوقفتني على باب غرفتها أكثر من ساعة"، فيما قالت والدة الطالبة "روان" إن زوجة مهندس البترول ومديرة المدرسة أهانوا ابنتها، لمجرد الاختلاف مع زميلتها.

فيما احتجزت "روان" بقسم النفسية والعصبية بمستشفى الطلبة، بعد أن أكد الأطباء طول فترة علاج الطالبة بالإضافة إلى تكاليفه "باهظة جدا".

وفعّل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "عايزين حق روان"، مطالبين الإدارة التعليمية بفتح باب التحقيقات ومحاسبة المخطئين، فيما أكد المحامي الذي تطوع بعمل محضر جرى إحالته إلى نيابة المنتزه، أن حق روان القانوني لن يتركه بعد استدعاء التقارير الطبية التي تثبت حالتها.

تعليم إسكندرية" تلغي تكليف مدير مدرسة عمر مكرم وتستبعد الأخصائية بعد "التعدى على روان"

من دورها، أصدرت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم، قرارا، بإلغاء تكليف مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية بإدارة المنتزه لما نُسِب إليه من قصور في أداء مهامه وواجبه الوظيفي، واستبعاد الاخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات في واقعة "التعدى على الطالبة روان".

وأوضح يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم ، أنه جرى إحالة ولي أمر الطالبة إلى لجنة الحماية المدرسية، لتطبيق اللائحة ودراسة إمكانية نقل نجلتها من المدرسة من عدمه.

وأكد "الديب"، أنه جرى تكليف الإدارة بزيارة الطفلة "روان" ومتابعة الحالتها بشكل مستمر، منوها أولياء الأمور بعدم التعدي على الطلاب والتلاميذ بالمدارس، وترك الإجراءات التربوية التي يجري اتخاذها بين الطلاب للمعلمين والتربية الاجتماعية بالمدرسة ومديري المدارس، وكذلك عدم دخول المدارس إلا في المواعيد المحدد لمقابلة أولياء الأمور وفي مكاتب مديري المدارس.