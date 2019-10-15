ضربت موجة من الطقس السيىء والمصحوب بأمطار رعدية وسط استعدادت للسيول من محافظات الصعيد ومناطق البحر الأحمر، وذلك خلال الساعات الماضية، مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية باستمرار هذا الطقس على مدار اليومين المقبلين.

سقوط أمطار مصحوبة ببرق ورعد في الوادي الجديد

حيث شهدت مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم سقوط أمطار خفيفة مصحوبة ببرق ورعد خاصة على مدينة الخارجة والقرى التابعة لها، فيما شهدت عدد من المناطق الأخرى سحب كثيفة حجبت أشعة الشمس.

وكانت محافظة الوادي الجديد قد استعدت من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسقوط أمطار مع اقتراب فصل الشتاء.

كما شهدت محافظة قنا حالة من الطقس غير مستقر، حيث غطت السحب سماء المحافظة مع سقوط أمطار خفيفة في مراكز شمال قنا، إضافة إلى زيادة نشاط الرياح، وشهد مركز أبو تشت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط أمطار لمدة ربع ساعة مع تزايد نشاط الرياح، مع احتمالية عودة الامطار مرة أخرى بحسب تقارير الأرصاد الجوية.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى في كافة الوحدات المحلية ومديريات التضامن والصحة والتموين لمواجهة أي أخطار حال سقوط أمطار وسيول.

وأضاف الهجان أنه أطمئن على مخرات السيول بالمحافظة وعددها 12 مخر والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي سيول محتملة منوها إلى أن المديرية خفضت منسوب المياه في الترع، خلال موسم سقوط الأمطار حتى تستوعب كميات المياه المتدفقة إليها في حالة حدوث سيول ومن ثم الاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية، كما أكد الهجان أن محافظة قنا بالتنسيق مع وزارة الري أنشأت مؤخرا عدد من البحيرات الصناعية لتخزين مياه السيول، بالإضافة إلى إنشاء بحيرتين صناعيتين خلال العام المقبل.

أمطار بطرق البحر الأحمر والمرور تطالب السائقين بتوخي الحذر

وفي محافظة البحر الاحمر، شهد طريق رأس غارب الغردقة أمطار غزيرة صباح اليوم، وطريق رأس غارب الشيخ فضل غرب المحافظة أمطار متوسطة، بينما سقطت أمطار خفيفة على مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر يصاحبها البرق.

وناشدت أجهزة المرور السائقين توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة، وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر من احتمال سقوط أمطار على مدن المحافظة، وأعلنت إدارة الأزمات في بيان لها أنه من المتوقع سقوط أمطار على مدن المحافظة بين متوسطة وخفيفة وشددت على رفع درجة الاستعداد القصوى طبقا للتعليمات المستديمة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.

أمطار رعدية تضرب طور سيناء

أما محافظة جنوب سيناء فقد شهدت حالة من الطقس السيئ بداية من فجر اليوم، وعلت أصوات البرق والرعد سماء مدينة طور سيناء، وصاحب البرق سقوط أمطار خفيفة، وانتشرت السحب الكثيفة المحملة بالأمطار في سماء المدينة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة استعدت لاستقبال موسم السيول الذي من المتوقع أن يبدأ هذا الشهر، مشيرا إلى أنه هناك تنسيق كامل بين غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات في المدن لمتابعة أحوال الطقس.

في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لموسم السيول، وقال المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء في تصريحات صحفية، أنه جرى تشكيل لجنة تضم عددا من المهندسين والاستشاريين للمرور على أعمال ومشروعات الحماية التي جرى الانتهاء منها لمتابعتها والتأكد من تطهير مخرات السيول وجاهزية البحيرات والسدود استعداد لاستقبال موسم السيول.