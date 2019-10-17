تنظم اليوم، مديرية الأوقاف بالغربية، احتفالية كبري بمولد السيد البدوي، وذلك بالمسجد الأحمدي، بطنطا، بحضور اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، والشيخ صبري عباده وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويعقب الاحتفالية إقامة الليلة الختامية لمولد "شيخ العرب" ويحيها الشيخ محمود التهامي، على مسرح كبير بساحة المسجد، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية والتي أعلنت حالة من الاستنفار القصوى لتأمين الليلة الختامية والتي تشهد حضور أكثر من مليون زائر.

يعد السيد أحمد البدوى، أحد أقطاب الصوفية الأربعة، "السيد أحمد الرفاعي، السيد عبدالقادر الجيلاني، السيد إبراهيم الدسوقي"، ولد البدوي بمدينة فاس بالمغرب عام 1200 ميلادية وتوفي 1276، وعرف بـ"أبو اللثامين السطوحي"، وهو إمام صوفي سني عربي، وتنسب له الطريقة البدوية ذات الراية الحمراء، ولقب بالبدوي لأنه كان دائم تغطية وجهه باللثام مثل أهل البادية، وله الكثير من الألقاب، أشهرها شيخ العرب والسطوحي، وينتهي نسبة من جهة أبيه إلى الحسين بن على بن أبي طالب، وفي عمر الـ 38 سافر إلى مصر وسكن بمدينة طنطا، لتكون موطن انتشار طريقته، وينظم له سنويا في مدينة طنطا احتفالين أحدهما في شهر أبريل يسمى بالمولد الرجبي، والثاني في أكتوبر وهو الاحتفال بمولده الذي يعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر حيث يزور مسجده الكائن بقلب المدينة أكثر من مليون زائر خلال أسبوع الاحتفال، ويحيي ليلته الختامية الشيخ ياسين التهامي ونجله محمود.