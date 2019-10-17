قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّه لم يخطط لإلقاء كلمة في حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية طب القوات المسلحة، لكن طبيعة الحدث فرضت أهمية أن تكون هناك كلمة، متابعا: "مكانش مترتب أقول كلمة، لكن النهارده يوم جميل، كانت فكرة وحلم للقوات المسلحة من فترة طويلة، ولما توليت الوزارة جاتلي الفرصة لإطلاق الفكرة".

وأضاف السيسي خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى لكلية طب القوات المسلحة في مركز المنارة بالتجمع الخامس: "كانت الفكرة إننا قولنا عاوزين ناخد بإيد العلم والمعرفة الطبية من خلال الكلية دي، وأي حلم ممكن نحلم بيه ومينفعش نستكتره على نفسنا، كان الحلم من 6 سنين والنهارده أول ضوء منه".

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحضر صباح اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي.