قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الاختبارات التي خضع لها طلاب كلية طب القوات المسلحة كانت من الخارج، متابعا: "في كليات الطب الأخرى كان الاختبار اختياري، لكن الطب العسكري طبّق الاختبار بشكل إلزامي، وقولنا لازم نشوف مستوى اللي إحنا بندرسه للناس إيه".

وأضاف السيسي خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى لطلاب كلية طب القوات المسلحة في مركز المنارة بالتجمع الخامس: "عاوز أقولكم إن المجاملة فساد، ولو عاوزين تكافحوا الفساد في بلادكم متجاملوش حد"، متابعا: "كنا عاوزين نطمن إن مفيش شك بأي شكل من الأشكال، إن العملية التعليمية بتتعمل على أفضل ما يكون، والنتائج اللي طلعت كانت جيدة، وقولنا هنستمر ونعمم التجربة على الدولة المصرية".

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحضر صباح اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي.