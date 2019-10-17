قال الدكتور أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن وزير النقل أصدر تعليمات مشددة لمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، بضرورة تنسيق الشركات العاملة بالقرب من محطات المترو مع القومية للأنفاق قبل بدء العمل.

وأوضح، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" على قناة "mbc مصر"، أن العطل الجزئي الذي حدث على خط "المرج - حلوان" سببه كسر لرافعة ونش سقطت على الشبكة الكهربائية الهوائية المسؤولة عن تغذية قطارات الخط الأول، أثناء قيام إحدى الشركات الخاصة التابعة للدعاية والإعلان المتعاقدة مع الهيئة، برفع إعلان بين محطتي مترو غمرة والدمرداش في الثانية والنصف فجرا.

وشهدت حركة مترو الأنفاق منذ الصباح الباكر عطلا في 3 محطات هي، "غمرة، الدمرداش، ومنشية الصدر"، بسبب عطل أصاب الشبكة الهوائية للكهربائية، إثر سقوط رافعة "ونش" إحدى الشركات تعمل في المسافة بين محطتي غمرة والدمرداش عليها.