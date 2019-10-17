لقيت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها في الدقهلية اليوم، بعدما صدمها أوتوبيس "ميني باص" بميدان الساعة في شارع عبد السلام عارف بالمنصورة بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة يفيد بورد بلاغاً من الأهالي بشارع عبد السلام عارف دائرة القسم عن حادث صدام سيارة ميني باص لسيدة أثناء مرورها بميدان الساعة.

انتقلت سيارة الإسعاف وضباط المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفية سيدة تدعى، داليا ح. م، 43 سنة، ومقيمة بالمنصورة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى، بعد أن صدمتها سيارة ميني باص تحمل أرقام "د.ط.ع 8523"

وأكد شهود الواقعة أن سائق السيارة كان يسير بسرعة عالية في محاولة منه لتخطي سيارة ميكروباص فاصطدم بالسيدة أثناء مرورها بالشارع، جري التحفظ على السيارة والسائق ونقل المصابة إلي مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة والتي لقيت مصرعها فور وصولها للمستشفى، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .