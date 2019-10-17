أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية مزاد لبيع سيارات نيابات يوم 21 أكتوبر، وآخر لبيع سيارات وبضائع جمرك بورسعيد يوم 22 أكتوبر الحالي، في قاعة النادي المصري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، كالتالي:

جلسة مزاد 21 أكتوبر

لبيع سيارات ملاكي وميكروباص ماركات نيسان، هيونداي، داتسون، شيفروليه، ميتسوبيش، فيات، وموتسيكلات ماركات دايون، هوجن، هوندا، وغيرها.

جلسمة مزاد 22 أكتوبر

لبيع سيارات وبضائع جمرك بورسعيد وجمرك مطار القاهرة كالتالي:

أولا: سيارات جمرك بورسعيد

ماركات هيوندا، كيا، اسكودا، تويوتا، شيفروليه، فورد، مرسيدس.

ثانيا: بضائع جمرك بورسعيد وجمرك مطار القاهرة

تتضمن مستحضرات تجميل، تليفون محمول، فلاشة، لعب أطفال، قطع غيار سيارات، ثلاجة، أجهزة طبية، وغيرها.

وتطلب كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي بسعر 400 جنيه، ومن المقرر دفع 10000 جنيه تأمين دخول المزاد، والبيع دون عمولة، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها، ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما.